有華企遷廠至柬 避美增關稅

美國總統特朗普周二對中國進口商品額外再徵收10%關稅，美媒周一報道，已有部分中國企業將工廠遷至柬埔寨南部經濟特區，藉此避免關稅影響。根據柬埔寨政府統計，目前全國已有一半以上的工廠為中資企業，總投資額約90億美元（約702億港元）。（綜合報道）