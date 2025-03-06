兩岸國際

美駐華使館 微博帳號遭審查

美國駐華大使館周二透露，其微博帳號再度遭審查，過去一年多以來其微博帳號的評論區常常受到中國審查人員的過濾，而館方數天前抱怨相關審查的貼文也被刪除。使館強調，他們歡迎公開的公眾討論，支持言論自由，強烈反對審查制度。（綜合報道）
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