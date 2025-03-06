華艦隊繞珀斯基地 美澳艦出港

【本報綜合報道】中國海軍艦艇編隊上月21日在塔斯曼海實彈演習，之後圍繞澳洲大陸周邊外海航行，周二繞過西澳省珀斯的斯特靈海軍基地。澳洲傳媒報道，美國及澳洲海軍艦艇周一從斯特靈海軍基地出港，據報進行預定演習，未知是否與中國艦艇相遇。

澳洲軍方人士此前認為，中國海軍編隊遠離本土數周，部分時間可能有核潛艇支援。消息人士最新指出，美澳艦艇出動與訓練演習有關，早於中國海軍抵達前計劃好。明尼蘇達號上月25日停靠斯特靈海軍基地，為澳洲海軍未來潛艇指揮官提供培訓。

澳洲國防部昨日通報，中國海軍107特遣艦隊的054A型導彈護衞艦衡陽號、055型導彈驅逐艦遵義號和903型綜合補給艦微山湖號，當天上午駛至珀斯西北300海里處執行任務。澳洲國防部長馬爾斯周二指出，澳新軍團級護衞艦瓦拉蒙格號、斯圖爾特號及P8海上巡邏機持續監視在國際水域航行的中國海軍艦艇動向，又證實中國艦艇航行遵守國際法。