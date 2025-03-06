內地芬太尼白皮書 被指揭美謊言

【本報綜合報道】美國強調向中國、加拿大及墨西哥進口商品加徵關稅，不是針對貿易逆差，而是鴉片類藥物芬太尼。中國國務院新聞辦公室周二發布《中國的芬太尼類物質管控》白皮書，提到與美國等在應對芬太尼方面深入合作並取得成效。國家禁毒辦其後發表談話，強調願與各國攜手應對芬太尼類物質等新問題、新挑戰，深度參與國際禁毒事務，全面推動毒品問題全球共治。內媒評論指，白皮書再次戳破美國以芬太尼為藉口加徵關稅的虛偽面具，讓其謊言不攻自破。

國家禁毒辦表示，中國政府統籌謀劃、綜合施策，有效整合部門資源力量，綜合運用法律、經濟、行政等多種手段，依法開展禁毒工作。在立法方面，中國認真履行聯合國三項禁毒公約，建立健全禁毒法律體系，嚴格監管芬太尼類物質和可用於製造芬太尼類物質的易製毒化學品。在監管方面，對作為易制毒化學品管理的芬太尼前體化學品，實行生產、經營、購買、運輸分級分類監管，進出口實行審批許可和國際核查制度。在監測方面，建立健全芬太尼類物質檢驗鑑定技術體系，在全球首創核磁共振譜圖監測技術，及時發現非法研製芬太尼類物質犯罪行為等。

列管控後未有查獲販運案 而在監督方面，中國向相關企業人員發布警示通告，組織開展芬太尼類物質專項治理行動，要求並監督互聯網化工平台嚴格執行用戶實名註冊等制度。在執法方面，公安機關會同郵政管理部門、海關部門加大對物流寄遞和重點口岸出口貨物、物品的查緝力度，嚴防非列管芬太尼類物質前體化學品流失。芬太尼類物質整類列管後，中國未再查獲向境外走私、販賣芬太尼類物質犯罪案件。