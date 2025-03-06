台禁與10校交流 陸斥黑手伸教育

【本報綜合報道】台灣教育部門上月先後宣布禁止當地公私立學校與10間大陸大專院校交流合作，封殺名單包括有「國防七子」之稱、與大陸國防軍事工業密切關連的7間大學。大陸國台辦發言人陳斌華周二指，民進黨當局一再把政治黑手伸進兩岸教育交流領域，充分表明對方思想是「逢中必反」、挑釁對抗，做的事都在阻礙交流合作、破壞兩岸關係。

封殺名單包括「國防七子」

陳斌華稱，被封殺的北京航空航天大學、北京理工大學等大學都是世界知名的理工類院校，科研成果廣泛應用於航空航天、數學、人工智能、電子資訊、化工材料等領域，而非僅是軍事科技領域。民進黨當局禁止台灣大學與這7所高水平院校交流合作，損害的是台灣高校的利益，暴露的是其井底之蛙、夜郎自大的可笑。台灣教育界人士、青年學子對此已口誅筆伐。