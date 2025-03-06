美候任副防長表示 台防務費應達GDP一成
【本報綜合報道】美國候任國防部副部長科爾比（Elbridge Colby）周二認為，台灣需大幅提高防務開支，使其達到本地生產總值（GDP）的10%左右，美國應適當激勵台灣。候任副國務卿蘭多（Christopher Landau）強調，美國應與區域盟友合作，使各方了解北京或任一行為者單方面破壞現狀，將使包括美國在內的全球面臨糟糕結果。
指美在台有重要國安利益
科爾比出席參議院軍事委員會提名聽證會時強調，美國在台灣有重要的國家安全利益，失去台灣、台灣淪陷將是美國利益的災難。他警告，北京和華盛頓之間的軍事力量平衡已經急劇惡化，目前對北京有利。而扭轉上述趨勢，盡快並在中期和長期做好準備應對北京，將是他的首要任務之一。賴清德早前公布，台灣今年目標是將防務開支提高到GDP的3%，但台灣立法院已通過削減預算，可能影響有關開支。科爾比稱，台灣可能削減防務開支讓他深感不安，並批評台灣現在做得太少，認為應該增加防務開支，真正專注於防務。
蘭多同日出席參議院外交關係委員會提名聽證會，他引述總統特朗普重申，台海和平穩定是美國在印太地區優先要項，美國堅決反對任何一方單方面改變現狀，或以武力解決問題。蘭多強調，美國長期對台政策是基於台灣關係法、各項公報及六項保證。
漢光演習期程達歷來最長
另一方面，台灣防務部門首長顧立雄周一公布，本年度漢光演習將以應對大陸灰色地帶衝突至縱深防禦作戰為發展基礎，並延長演習期程，其中電腦兵棋推演延長至14天，實兵演練增至10天，藉以提升台軍執行聯合作戰計劃能力，期程是歷來最長。
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