陸軍司令員會議現身 打破出事傳聞

【本報綜合報道】出席十四屆全國人大三次會議的解放軍和武警部隊代表團周一成立，內地央視周二播放現場畫面，顯示陸軍司令員李橋銘有份出席會議，間接打破早前有關他「出事」的傳聞。

去年底，中央軍委晉升上將軍銜儀式在北京八一大樓舉行，新任陸軍政委陳輝獲頒上將軍銜，卸任陸軍政委的秦樹桐、海軍政委袁華智、武警司令員王春寧，連同李橋銘4名上將均缺席，引發各人受查的傳聞。央視畫面最新顯示，身為全國人大代表的袁華智、王春寧未有在軍方代表團亮相，秦樹桐則並非人大代表。

會議促高質量建言 另據官方消息，在當日會議，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠任代表團團長，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衞東任副團長。張又俠在會上要求，各代表要圍繞政治建軍、練兵備戰、深化改革、軍事治理等重大問題研提議案建議，切實把依法履職、高質量建言獻策落到實處；並要持續改進會風，嚴守政治紀律，嚴肅作風要求，嚴格安全管理，充分展現軍隊代表的良好形象和精神風貌。