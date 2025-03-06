內地軍費預算1.9萬億 連續4年增幅逾7%

十四屆全國人大三次會議昨日聽取國務院總理李強關於政府工作的報告，提及要貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，加快發展新質戰鬥力。財政部亦公布今年財政預算草案報告，今年軍費預算為17,847億元人民幣（約19,345億港元），同比增長7.2%，增幅與去年持平。這是自2022年以來，中國軍費預算增幅連續4年超過7%。

政府工作報告指，去年在國防和軍隊建設取得重要進展，新的一年要入推動練兵備戰，加速發展新質戰鬥力，建構中國特色現代軍事理論體系，堅定捍衞國家主權、安全、發展利益。中央也要加緊實施國防發展重大工程，加速推進網絡資訊體系建置；協力推動跨軍地改革，優化國防科技工業體系與布局，健全整合國家戰略體系與能力建構工作機制。各級政府要大力支持國防和軍事建設，完善雙擁工作機制，鞏固和發展堅如磐石的軍政軍民團結。

稱堅持獨立自主和平外交 在外交方面，報告強調堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，堅定奉行互利共贏的開放戰略，反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義、保護主義，維護國際公平正義。中方願與國際社會共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，積極參與全球治理體系改革和建設，推動構建人類命運共同體。

此外，報告提及要全面準確、堅定不移的「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則；支持港澳發展經濟、改善民生，深化國際合作，更融入國家發展大局，維持港澳長期繁榮穩定。台灣方面，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業，完善促進兩岸經濟、文化交流合作，增進兩岸同胞福祉，攜手共創民族復興偉業。本報綜合報道