歐洲防衞缺美援 十年內無法抗俄

美國與其他北約成員國的關係面臨決裂。特朗普在上一個總統任期開始，已經迫令它們增加軍費，不要搭美國巨額軍費開支的順風車。到去年競選總統期間，特朗普聲言若其他北約成員國不增加軍費，就會任由俄羅斯對它們為所欲為。這其實就是想放棄《北大西洋公約》第5條，即任何一個成員國受到攻擊，就等同攻擊所有成員國，大家要聯合防衞。

到特朗普今年1月重返白宮，他要求北約成員國的軍費開支要佔GDP的5%，超過美國的約3.4%。更可怕的是，特朗普主動與俄羅斯總統普京就俄烏戰爭商討議和，準備停火後放棄對烏克蘭國家安全的承擔，不會派遣美軍駐烏維和，反而藉口俄烏戰爭是歐洲的戰爭，而將責任推給歐洲的北約成員國。

更諷刺的是，英國首相施紀賢上周到訪白宮，特朗普質疑英國是否可以在軍事上應付俄羅斯的威脅，施紀賢苦笑以對。而特朗普與副總統萬斯日前在白宮與烏克蘭總統澤連斯基爭執，事後施紀賢、法國總統馬克龍、德國總理紹爾茨，以及歐盟的高層，都先後表態會繼續支持烏國抗俄，就是要與特朗普唱對台戲，令美俄就俄烏戰爭商討議和增加困難。

難逃特朗普敲詐 俄烏戰爭爆發後，美國在歐洲增加兩萬駐軍，使歐洲的美軍人數達10萬人，如今北約成員國就擔心美國會撤軍，尤其是從波羅的海三國撤軍，使俄軍對這地區的威脅增加。不過，歐洲北約成員國的軍力也不容小覷，不計美國，結合起來有140萬人，而且武器裝備都算精良。北約32個成員國中，有23國的軍費開支佔GDP的2%或以上，而英、德、法、意都有優良的軍工企業，但它們傾向將軍費投入自家的軍工企業，以致同一類武器大家有不同的品牌，無法發展有規模的研發和生產。

更大的問題是，若特朗普政府為避免與俄羅斯打核戰，撤回對歐洲的核保護傘，面對俄國估計有5,500個核彈頭（美國估計有5,200個），英國只有225個，法國只有290個，更沒有俄國的高超音速導彈，歐洲亦欠缺足夠的空載能力、空中加油、空中及太空偵察預警和防衞能力。根據歐洲外交關係協會這個智庫估計，要追趕達到俄羅斯的水平，歐盟成員國要將軍費開支增至佔GDP的3.5%，而且需要10年時間。特朗普正正看準歐洲這青蛙式防衞，即使鼓爆肚皮，也無法在他4年任內變成牛，因此難逃敲詐。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻