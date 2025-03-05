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玻利維亞車禍 15死19傷
玻利維亞警方周一表示，該國西南部波托西省當天凌晨發生汽車相撞事故，造成至少15人死亡、19人受傷。當地媒體報道，在距波托西省首府波托西市90公里的一段公路上，一輛從波托西市開往奧魯羅市的農夫車與一輛載有50多名乘客的長途客車相撞，客車失控墜下山崖；受傷的農夫車司機已被警方拘捕。（綜合報道）
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