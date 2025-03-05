岩手縣山火面積達2600公頃 4000人避難

【本報綜合報道】日本岩手縣大船渡市的山火焚燒已一周，已成當地50年來最嚴重的一次，造成至少一人死亡，84幢建築受損。火場面積周二再增加500公頃，達到2,600公頃，逾千戶受影響停電，數百戶斷水，近4千災民正在避難，當局未能確認其中逾650人的情況。

逾千戶停電 數百戶斷水 自上月26日以來山火持續蔓延，已達大船渡市面積的8%。自衞隊大型直升機等從空中開展滅火作業，來自全國各地的消防員則在地面24小時全天候滅火，惟未見火勢受控迹象，周邊空氣質素亦惡化。當局已向1,896戶4,596人發出避難指示，其中1,213人入住市政府開設的避難所，另有2,726人在其他地方避難。

火場附近多條公路全面封閉，三陸鐵道盛站至釜石站的列車停駛，改由巴士接駁。日本氣象部門預計，岩手縣周三可能迎來降雪或降雨，或有助撲滅火勢，當局仍在調查引發山火的具體原因。另在山梨縣大月市，上月26日起亦發生山火，火勢正在減弱但尚未撲滅，周一仍繼續滅火工作。目前過火面積料達150公頃，一間空屋被完全燒毀，但無人受傷。長野縣近來也發生山火，神奈川縣周日傳出登山客用火之際，意外令火勢蔓延。