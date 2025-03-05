日本暴雪出行受阻 關東大規模交管

南韓多地發警告 45班船機停運 日韓持續受冷空氣影響，南韓氣象廳周二發布消息，慶尚道、忠清道、江原道地區已發布大雪預警，全國41艘客船和4個航班停航。日本關東地區廣泛範圍，周二下午至周三可能出現達到警報級別的大雪，國土交通省等宣布將實施大規模的預防性交通管制。

南韓中央災難安全對策本部報告指，截至周二上午6時，白翎至仁川、鹿洞至濟州、郁陵至浦項等30條水上客運航線的41艘客船停航，金浦機場3個航班和麗水機場一個航班被取消，10個國立公園的207條步行路臨時關閉。災情方面，慶尚北道和江原道共11處設施受損，包括7處塑料大棚、一處畜舍和3處人參種植設施。消防部門表示，已展開131次搶險救援行動，本輪大雪暫未造成人命傷亡。

日本方面，關東甲信地召周二傍晚開始、東北地區和靜岡縣當晚開始，料以山區為中心下起大雪，東京等關東南部的平地亦將有積雪。據預測，至周三中午的24小時，關東北部和甲信地區將錄得30厘米降雪，靜岡縣山區等將錄得20厘米降雪，東京多摩地區亦料有15厘米降雪。

關東北部料錄得30厘米降雪 國土交通省與氣象廳舉行緊急記者會，宣布為避免大規模車輛滯留等情況，將對東名高速公路、首都高速公路以及國道1號等部分路段實施大規模交通管制。交通管制包括從下午3時半左右起，首都高速中央環狀線大井樞紐至熊野町樞紐區間；從下午4時左右起，東名高速公路東京出入口至靜岡清水出入口區間等。此外，JR東日本在首都圈的部分區間列車亦將停駛，羽田、成田機場恐有航班延誤或取消。當局呼籲民眾提前做好準備，考慮提早回家或避免外出。本報綜合報道