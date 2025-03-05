澳洲聯邦政府謀回購達爾文港

與北領地官員討論

北領地財政部長比爾‧楊（Bill Yan）昨日公布，北領地政府代表將於周四前往坎培拉，討論該港口以及確保其未來所需的步驟。比爾‧楊強調已進行多個月盡職調查，以確保北領地政府在嵐橋及任何港口收購案中所做的事都是正確。執政工黨眾議員戈斯林（Luke Gosling）透露，總理阿爾巴內塞考慮動用聯邦資金購回港口，比爾‧楊呼籲阿爾巴內塞說明可以為達爾文港提供多少資金。