澳洲聯邦政府謀回購達爾文港
【本報綜合報道】澳洲北領地政府2015年簽約向中資公司嵐橋集團出租達爾文港99年，美國及澳洲聯邦政府之後提出國家安全疑慮。聯邦政府官員將於周四與北領地政府代表會面，討論港口未來安排。
與北領地官員討論
北領地財政部長比爾‧楊（Bill Yan）昨日公布，北領地政府代表將於周四前往坎培拉，討論該港口以及確保其未來所需的步驟。比爾‧楊強調已進行多個月盡職調查，以確保北領地政府在嵐橋及任何港口收購案中所做的事都是正確。執政工黨眾議員戈斯林（Luke Gosling）透露，總理阿爾巴內塞考慮動用聯邦資金購回港口，比爾‧楊呼籲阿爾巴內塞說明可以為達爾文港提供多少資金。
澳洲國防部2021年審查發現，達爾文港租約未構成任何國家安全疑慮。嵐橋集團澳洲非執行董事奧康納（Terry O'Connor）昨日發表聲明強調達爾文港並非出售對象，對比爾‧楊公布與聯邦政府會面感到驚訝，並指集團和達爾文港未參與任何有關討論。
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