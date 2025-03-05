埃及倡戰後加薩 將哈馬斯邊緣化

參與加薩停火談判的官員披露，草案提出由一個戰後治理協助團取代哈馬斯接管加薩政府，負責執行人道援助和啟動重建工作，並成立一支主要來自阿拉伯國家的國際維和部隊，最終目標是在當地建立新的警察力量。安全和管理機構將由一個指導委員會指派、指導和監督，該委員會將由阿拉伯國家、伊斯蘭合作組織成員、美國、英國、歐盟及其成員國等組成。委員會成員可設立基金以支持臨時管理機構，並召開捐贈者會議，為加薩長期重建和發展計劃尋求捐款。