平壤斥美航母抵釜山 稱加強核武有理

美國海軍核動力航空母艦卡爾文森號周日起停靠南韓釜山，航母打擊群指揮官沃斯傑（Michael Wosje）周一強調此行非針對特定國家，未正面回應會否舉行聯合軍演。北韓勞動黨中央委員會副部長金與正昨日稱，事實證明北韓加強核武力路線有其妥當性、正確性和必要性。

沃斯傑在卡爾文森號飛機庫舉行記者會，被問及航母訪韓是否意在牽制中國，他稱是為了確保在和平開放環境下執行印太地區作戰任務。對於特朗普再次執政是否會削弱韓美及韓美日安全合作，他稱航母停靠釜山本身就證明韓美同盟繼續得到加強。沃斯傑對在當地與南韓海軍以及其他盟國開展聯合軍演的機會表示歡迎，並稱期待一同開展演習。

金與正昨日透過官媒發表談話，指摘美國新政府甫上台就急於繼承前任政府的對朝敵視政策，逐步擴大反對北韓的政治軍事挑釁行為，強烈譴責美國及盟國無視和侵害主權國家安全關切，執意危害整個地區的和平環境。她警告指北韓慎重考慮增強針對敵國安全的戰略威脅行動。

美國海軍第一航母打擊群旗艦卡爾文森號、神盾巡洋艦普林斯頓號及神盾驅逐艦斯特雷號周日停靠釜山海軍作戰基地，是繼去年6月羅斯福號後再有美軍核動力航母訪韓，亦是美國總統特朗普今年初展開第二任期以來首次。

韓稱朝網攻增多 另一方面，南韓國家情報院昨日指控，北韓偵察總局用黑客手段竊取南韓國家機構和高新技術企業機密資料及核心技術的案例日益增加，北韓黑客組織主要對軟件供應鏈發起網絡攻擊，如通過對IT用人單位發起黑客攻擊迂迴入侵企業和機構網絡，或利用IT相關軟件和保密系統漏洞入侵等。

北韓黑客組織去年10月入侵地方政府電腦網絡維修公司員工電子郵件，擅自進入地方政府電腦網絡遠程管理服務器，企圖竊取行政資料。黑客組織上月將惡意代碼植入軍工企業群組軟件中，企圖竊取該企業內部機密資料。此外，該組織還向IT基建維修單位、生物醫藥企業、移動身份認證單位等發起網絡攻擊。本報綜合報道