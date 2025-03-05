美國人權立場轉向 聯合國表擔憂

【本報綜合報道】聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Turk）周一在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會上發表講話，對美國特朗普政府的「根本性方向轉變」深感擔憂，警告分裂言論被用來欺騙和分化人民，引發恐懼和焦慮。

蒂爾克對美國最近數周的戲劇性轉變發出聯合國至今最強烈的譴責，他沒點名特朗普，但批評旨在保護民眾免受歧視的政策，現在卻被貼上歧視的標籤。他指出，性別平等的進步正在倒退，虛假訊息、恐嚇、威脅以及針對記者和官員的攻擊，可能破壞獨立媒體工作和機構運作。他又暗批特朗普的親密盟友馬斯克，稱一小撮未經選舉產生的科技寡頭掌握的影響力特別令人擔憂。

插口港疆藏問題 蒂爾克強調，其批評不僅限於美國，任何形式的不受監管權力都可能導致壓迫、奴役甚至暴政。他另關切《港區國安法》扼殺香港公民空間，將向中國當局提出香港、新疆、西藏等問題。他又警惕以色列在約旦河西岸對巴勒斯坦人使用武器，呼籲以方停止吞併威脅。