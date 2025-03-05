罵戰後繼續逼讓步 特朗普叫停向烏運武

暗示倘澤連斯基拒簽和平協議將要下台 美國總統特朗普上周與烏克蘭總統澤連斯基在白宮橢圓形辦公室爆發激烈爭執後，雙方緊張關係加劇。美媒昨日指，特朗普下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助。特朗普則再次批評澤連斯基，指華府不會忍受他多久，暗示如果對方不同意和平協議，很快將要下台。波蘭總理圖斯克昨日稱，美國已經暫停對烏軍援；克里姆林宮對美國暫停軍援烏克蘭表示歡迎，但稱仍需要觀察實際情況的發展。

美國國防官員向美媒透露，目前不在烏克蘭境內的所有美國對烏軍援裝備會被叫停，包括正透過飛機或船隻運送中的武器，以及在波蘭中間集結區域的武器，特朗普已指示防長海格塞斯執行上述命令。白宮官員直指，暫停援助是對澤連斯基上周在白宮不良行為的直接回應，如果他對停火談判展示出新的承諾，就有可能取消暫停援助。報道又稱，最近數周因特朗普政府凍結對外援助，這項融資也被叫停，但關閉烏克蘭武器運輸主要渠道的舉動，是特朗普與澤連斯基在白宮激烈爭執後數天作出。美方除了停止向烏提供新武器，也凍結向烏輸送美國庫存的武器。

萬斯稱美獲利對烏最有保障 美國副總統萬斯周一向美媒表示，如果烏克蘭想要真正的安全保障，真正確保俄羅斯不再入侵烏克蘭，最好的安全保障就是讓美國人在烏克蘭的未來上有經濟利益，比從某個30或40年沒打過仗的國家隨便調派兩萬人軍隊的安全保障要好得多。富商馬斯克則批評澤連斯基的行為令人反感，並提出讓對方在中立國家獲特赦，換取烏克蘭向民主和平過渡。

澤連斯基周日表示，結束俄烏戰爭的協議仍然非常遙遠。特朗普周一在社交網上發文回應，提到澤連斯基說「與莫斯科的戰爭遠遠未結束」，形容這是澤連斯基可能作出的最糟糕表態，美國不會忍受多久，只要有美國支持，「這傢伙就不希望見到和平」。他指，澤連斯基應該對美國的支持更加感激，暗示如果對方不想同意和平協議便將要下台，稱很快沒有人會聽他的話；他又相信俄羅斯想達成協議，烏克蘭人也一定想達成協議。有關美烏礦產協議問題，特朗普表示，這對美國來說是一筆好交易，他將於當地昨日晚上更新相關礦產協議的進展，又強調美國需要稀土。

澤連斯基其後再發文指，他們的努力使其外交具有實質性，以盡早結束俄烏戰爭，強調這一點非常重要。他又稱，烏克蘭正與美國和歐洲夥伴合作，非常希望美國在和平道路上提供支持，和平需要盡快實現。他認為，烏克蘭與美國的關係將繼續下去，因為這不只是一種偶然的關係。

烏議會斥美助普京逼投降 針對特朗普暫停對烏克蘭的所有軍援，烏克蘭議會外交事務委員會主席梅列日科昨日表示，華府似乎在迫使基輔接受莫斯科的條件並投降，直言「現在停止援助意味幫助普京。」

在莫斯科，克里姆林宮發言人佩斯科夫就美國暫停對烏軍援的消息稱：「如果這是真的，那麼這一決定確實可以鼓勵基輔政權（走向）和平進程。」他指出，迄今為止美國一直是戰爭的主要供應方。如果美國終止或暫停供應武器，將可能是對和平事業的最大貢獻。佩斯科夫還表示，俄羅斯對特朗普希望烏克蘭實現和平的言論表示歡迎。本報綜合報道