台北智能停車柱 疑頻開錯罰單

【本報綜合報道】台灣台北市從2023年10月起推動智能停車系統，部分路邊停車格已改用智能停車柱，減少人工開單。國民黨台北市議員曾獻瑩近日質疑，2024年智能停車柱共開錯逾1.7萬張停車單，市政府應檢討錯誤開單狀況，同時提供更透明的查詢系統，方便民眾確認。

曾獻瑩稱，智能停車柱去年開出逾76萬張停車單，其中逾1.7萬張出錯，錯誤率達到2.33％，雖然出錯的張數非常多，但民眾提出申訴的案件數僅只有142宗，比例相當低，代表多數民眾都沒有發現有出錯，或因為金額小、申訴流程繁瑣，選擇自行吸收錯誤的收費。

去年涉1.7萬張 僅逾百宗申訴 曾獻瑩直言，雖然現階段市政府與廠商簽訂的合約，只要準確率達95％以上就合乎規範，但容許錯誤率到5％，勢必影響更多的民眾，停車管理工程處應要求廠商分析錯誤開單的狀況及原因，持續改進優化。

停車管理工程處回應稱，智能停車柱停車單錯誤率高，的確有必要進一步分析與討論，找出可能的系統漏洞或改善方向，未來重新辦理招標時，將增加條約內容，定期檢查及不定期抽測開單設備系統是否維持正常運作，稽查組也會加強智能開單路段的日常巡查，如發現異常開單，將直接通知廠商，也會整理常見錯誤開單情形，轉知廠商列入教育訓練。