婚姻介紹所誘貸款消費 相親見一人索價達萬元

引至門店洗腦推銷5小時

多名受訪者向內媒表示，他們是在瀏覽社交網站時不慎點到推廣、或有人私信發來條件優越的異性資料，就此被引流至線下婚介所。消費者梁先生透露，每天都有很多紅娘帳號聯絡他，有人表明前期篩選匹配3至5名對象毋須費用，其推薦的女性多就職於知名科企、政府單位等，令他們往往抱着較高期望和試探心態來到門店。幾乎所有婚介維權受訪者都會提到，從進入門店到簽約，經歷了長達3至5小時的高強度「洗腦」推銷，面對多於一人介紹，甚至使出「大齡剩女很難靠自己脫單」、「這麼大了還沒結婚爸媽一定很難過」等話術。