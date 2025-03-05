大學招碩士做勤雜人員 月薪僅開4000元

江蘇南京市近日有網民發文，指南京特殊教育師範學院今年招聘的博物館勤雜人員，月薪為4,000元人民幣（約4,321港元），但設有碩士學歷要求和年齡不超過35歲等限制。嚴格的招聘要求，引來網民關注。學院人事處工作人員周一回應，簽署招聘公告已作廢。

另要求年齡不超過35歲 「南京特殊教育師範學院2025年勞務派遣人員招聘公告」顯示，博物館招聘勞務派遣勤雜人員，負責日常值班、環境清潔、展區看護、安全保護、場館維持、一般接待等事務性工作，薪資每月4,000元。應聘者需為碩士研究生、應屆畢業生，年齡不超35歲，有學校工作經驗或實踐經歷等條件。

被斥學歷歧視 已刪公告 對此，有網友質疑大學是教書育人的神聖之地，如果連高校在用工上都搞起學歷歧視，如此貶值知識，豈不是會讓人感到讀書無用？有內媒評論指出，大學是起教化作用的場所，如果大學一邊提倡學以致用、反對學歷歧視，一邊在用人上卻搞起學歷歧視，這樣的教育又如何有說服力，豈不是有負社會對大學的期待？

學院人事處相關負責人周一表示，官網目前已刪除有關公告，並關注到網上言論後，與博物館夠用，已妥善處理。對該職位後續的招募工作，有關部門將仔細斟酌招募要求。另有內媒昨日指出，學校能及時回應網絡輿論的關切、認識到不妥之處，做到知錯就改，體現了應有的擔當，對此值得肯定。本報綜合報道