傅崐萁赴港晤政客 台團體指犯外患罪

【本報綜合報道】台灣民間團體台灣經濟民主連合周一赴台灣高檢署告發國民黨立法院黨團總召傅崐萁涉觸犯外患罪、反滲透法等，原因與他去年和今年分別前往大陸和香港有關。經民連呼籲政府與立法院加強管制立委赴陸事宜，以免台灣民主體制遭大陸滲透與操控，並要求司法機關徹查傅崐萁的違法行為。

經民連智庫召集人賴中強表示，據媒體報道，傅崐萁今年2月未獲行政院授權，前往與多名香港區議員、香港旅遊業監管局官員會面，期間宣稱代表「台灣的中央政府」，承諾台灣政府在台跨縣市觀光合作提供補助。經民連表示，經查，與會人士包括7名香港區議員、3名香港立法會議員，以及香港旅遊業監管局官員羅啟邦等人。《香港澳門關係條例》規定，台灣政府對港澳事務之決策應由行政院負責，傅崐萁無視法律，擅自代表台灣中央政府洽談觀光合作，已涉嫌違法。

被指受北京指示及委託 另經民連研究員涂景亮指出，傅崐萁於去年4月率團訪陸，與大陸全國政協主席王滬寧，以及大陸文化和旅遊部副部長饒權會面，隨後返台即透過國民黨立委游說行政院開放福建平潭對台直航。涂景亮認為，傅崐萁此行應有受大陸政府指示或委託，涉嫌觸犯《反滲透法》第5條「受滲透來源指示進行游說」之構成要件。