台消防遊日穿制服滑雪授心得 局方稱或依規處罰

台灣台中市一名消防隊員上月前往日本滑雪時，竟穿上消防制服打卡上網，更留言稱「消防衣比較適合火熱的地方，千萬不要帶來滑雪」。台中市消防局昨日表示，該名消防員仍未返台，消防衣規定不得攜帶外出，若調查屬實將依規定懲處。

據台媒報道，涉事消防員姓顏，2022年特考班畢業，2024年分派台中市消防局大安分隊，上月26日休假期間，和友人前往日本山形縣藏王地區旅遊時，穿上消防制服滑雪，不但將過程上載到網上，還發表消防衣滑雪的體驗心得，稱其「保暖，佳；防水，可；防摔，佳；便利，差；身體活動度，其差無比。總結：消防衣比較適合火熱的地方、冰天雪地不行，滑雪會變笨，千萬不要帶來滑雪。以上，報告完畢。」

公有財產 不得私用 台中消防局表示，顏姓消防員將公有財產私用，已明顯違反消防局執行勤業務消防服制規範。消防衣裝備是提供執行災害搶救勤務與自主訓練使用，消防衣褲也是列帳的公有財產，保管人應善盡保管之責，未經核准，不得私自使用。該局將針對相關違失部分召開檢討會議，對同事違規事實依規懲處，並追究相關單位內部管理督導不周責任。另將以此違失行為，加強宣導同事法紀觀念並依相關規定使用裝備器材，避免造成社會觀感不佳。本報綜合報道