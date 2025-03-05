華副外長晤柬外長 同意合力遏電騙
【本報綜合報道】中國外交部網站昨日發布消息，外交部副部長孫衞東上周六至周日訪問柬埔寨，拜會柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆，並與外交與國際合作部國務秘書昂拉查納共同主持中柬戰略對話，強調合力打擊電詐網賭等跨境犯罪。
孫衞東表示，中柬兩國是好鄰居、好兄弟、好朋友、好夥伴，中方願與柬方推進落實構建中柬命運共同體新版行動計劃，密切高層交往，深化戰略溝通，持續充實「鑽石六邊」合作架構，加快建設「工業發展走廊」和「魚米走廊」，堅決打擊跨境犯罪，推動中柬關係不斷邁上新台階。
深化戰略溝通
柬方表示高度重視柬中關係，始終堅定奉行對華友好政策，支持中國維護核心利益的努力。柬方願與中方拓展合作領域，實施更多標誌性項目和惠民工程，合力打擊跨境犯罪。雙方深入討論國際地區問題，強調要弘揚和平共處五項原則精神，踐行真正的多邊主義和開放的區域主義，共同促進「全球南方」團結合作，攜手抵禦外部勢力干涉，維護地區和平穩定。
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