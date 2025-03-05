華副外長晤柬外長 同意合力遏電騙

孫衞東表示，中柬兩國是好鄰居、好兄弟、好朋友、好夥伴，中方願與柬方推進落實構建中柬命運共同體新版行動計劃，密切高層交往，深化戰略溝通，持續充實「鑽石六邊」合作架構，加快建設「工業發展走廊」和「魚米走廊」，堅決打擊跨境犯罪，推動中柬關係不斷邁上新台階。