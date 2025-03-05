全國政協會議開幕 工作報告涉兩岸內容減

【本報綜合報道】全國政協十四屆三次會議昨日下午3時在北京人民大會堂開幕，國家主席習近平等領導人出席，與會全國政協委員審議通過議程，聽取政協全國委員會常務委員會工作報告和政協全國委員會常務委員會關於政協十四屆二次會議以來提案工作情況的報告。會上指出，全國政協十四屆二次會議以來共提出提案6,019件，經審查立案5,091件，99.9%提案已辦覆。

大會應出席委員為2,154人，實到2,110人，符合規定人數。出席委員以鼓掌方式通過議程後，由全國政協主席王滬寧代表十四屆全國政協常委會作工作報告。在今年報告中，涉兩岸內容較去年再次減少，僅在回顧去年工作時提到，「舉辦第七屆兩岸基層治理論壇、第十八屆河洛文化研討會」。

至於對港澳和僑胞工作方面，報告提到落實走訪港澳委員制度，組織深化港澳與內地交流合作考察，支持以「進校園」形式面向港澳青年舉行75場國情報告會，以及接待海外僑團來訪25批、522人次，赴國外走訪看望慰問僑胞，與1,000多人次僑胞座談交流。

談到2025年主要任務，報告指出，要強化思想政治引領、廣泛凝聚共識，愈是形勢複雜、任務繁重，愈需要團結一心、眾志成城，不斷鞏固全國各族人民大團結，鑄牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結。

此外，要協助黨和政府做好宣傳政策、化解矛盾、穩定預期、提振信心的工作，引導界別群眾和有關方面全面辯證看待經濟形勢、發展大勢，唱響主旋律、傳遞正能量。