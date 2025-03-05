巴布亞新幾內亞 指華無人機侵領空

中國海軍艦艇編隊上月在塔斯曼海實彈演習，區內國家巴布亞新幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）周二指控中方無人機當時入侵領空，形容情況令人擔憂，暗示該國需要取得攔截無人機的能力。

中國海軍054A型導彈護衞艦衡陽號上月11日通過澳洲與巴新之間的托雷斯海峽時，巴新村民發現一架大型無人機飛越巴新南部海岸馬巴端村內陸約6公里處，該地區距離澳洲邊境僅幾公里。澳洲傳媒確認，澳洲國防軍當時並未在托雷斯海峽地區派出任何無人機。衡陽號之後在澳洲東岸與編隊另外兩艘艦艇會合，並舉行實彈演習。

暗示欲具備相關攔截力

特卡琴科未點名批評中國，但表明不論任何國家，如果進入巴新主權領土，希望他們能禮貌地知會行動。他否認中國在演習前數周就提前通知，澄清中國駐巴新大使與澳洲官員在同一天知會中國海軍艦艇計劃通過巴新水域，而巴新未收過關於精密無人機飛入領空的通知，又稱巴新不幸地沒有攔截船隻或飛機的最新能力。