網建平台廉價教編程 大學3宿生創業有成

培育零基礎學員 全國賽獲獎夢圓 中國湖北省武漢市政府昨日發布指，當地3名大學生去年在宿舍合夥創業，建立了一個電腦綜合學習平台，提供編程基礎課程，一年間獲得15萬元（人民幣‧下同，約16萬港元）至20萬元（約21萬港元）收入，吸引近3,500人使用，更培育出全國競賽獲獎者。

線上答題 分析易錯點 該學習平台提供電腦編程競賽知識、在線重複練習題目、提交評測、智能分析易錯點等功能，主要為希望在電腦編程競賽拿到獎項或提高編程能力的在校大學生提供教學服務。一套編程基礎課程價格僅需49元（約52港元），包含20小時影片精講和50條配套題目，目前已有2,000多人付費報名學習。

早期學員樂世梁就是通過在平台學習編程，經歷從零基礎到獲得藍橋杯全國軟件和訊息技術專業人才大賽分組全國二等獎。對能接觸既前沿又熱門的領域，他表示成就感溢於言表。

擬增開發AI機器課程 平台始創人之一、武漢理工大學計算機與人工智能學院大學四年級生謝子揚透露，他大學一年級自學編程時，發現網上教程較少，於是決定開發在線學習平台。他冀未來一年內與高等院校、企業和個人建立合作，共享課程資源，增加關於開發或者人工智能（AI）及機器學習課程。本報綜合報道