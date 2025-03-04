日本調查指暴力犯罪應償命 83.1%民眾支持死刑

【本報綜合報道】日本政府最新民意調查顯示，支持死刑的民眾較2019年增加2.3個百分點，達到83.1%。但要求廢除死刑的比例大增7.5個百分點，升至16.5%。

調查在去年10月至12月展開，對象為3,000名18歲以上人士，共收回1,815份有效問卷。支持死刑最常見原因為顧及案件受害人及家屬感受，比例高達62.2%。55.5%認為暴力犯罪應該以命抵命，53.4%擔心廢除死刑會導致暴力犯罪增加。

另有人憂錯誤判決 支持廢除死刑的受訪者中，選擇「憂慮錯誤判決無法逆轉」的佔比為71%，較上次調查增加約20個百分點，創歷史新高。同時，37.5%認為如果引入終身監禁不得假釋，則應廢除死刑，而61.8%支持應繼續保留死刑。