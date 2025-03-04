反制西方船隻穿越台海 華艦隊澳洲外海繞航

展示遠程作戰力 迄完成近2/3航程 中國海軍艦艇編隊上周五在塔斯曼海無預警實彈演習以來，一直圍繞澳洲大陸周邊外海航行，截至昨早已完成近三分之二航程。專家認為，中國此舉向澳洲、美國及其盟友展示遠程作戰能力，並對等反制外國軍艦在南海、台海航行。

澳洲國防部表示，中國海軍107特遣艦隊的054A型導彈護衞艦衡陽號、055型導彈驅逐艦遵義號和903型綜合補給艦微山湖號，昨早位於西澳省首府珀斯東南方305海里處。英國智庫國際戰略研究所亞洲分所執行長諾文斯（Veerle Nouwens）指出，澳洲及新西蘭軍艦去年10月聯合通過台海觸動中方敏感神經，因此中方派出艦艇反制，行動並非單純挑釁。數據顯示，中國海軍艦艇數量從2015年255艘增至本年400艘，展現全球布局決心。

澳洲護衞艦監視動向 澳洲總理阿爾巴內塞表示，護衞艦斯圖爾特號、瓦拉蒙格號及P8海上巡邏機持續監視在國際水域航行的中國海軍艦艇動向。在野自由黨領袖達頓批評阿爾巴內塞在事件中束手無策且力不從心，影子國防部長黑斯蒂指摘執政工黨削減國防開支，自由黨要求增撥30億澳元（約145億港元）購買戰機。

另外，中國駐澳洲大使肖千警告澳洲以安全風險為由，禁止在所有政府設備上使用中國人工智能（AI）模型DeepSeek的決定，是試圖泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化。本報綜合報道