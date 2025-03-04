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德汽車鬧市撞途人 釀一死
德國巴登-符騰堡州曼海姆市昨日有車輛衝撞人群，造成至少一人死亡，多人受傷。車輛當時以高速衝向曼海姆市區一個市場，撞倒大批行人。警方已介入調查，拘捕一名疑犯並敦促民眾離開市中心。（綜合報道）
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