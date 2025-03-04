3月4日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月04日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
美納5加密幣入戰略儲備
美國總統特朗普周日公布，將把比特幣、以太幣、瑞波幣、Solana幣、Cardano幣納入政府加密貨幣戰略儲備。特朗普在去年總統選舉獲加密貨幣行業支持，瑞波幣發行商亦在國會選舉中支持共和黨。特朗普家族早前推出專屬迷因幣，而特朗普將於周五主持首屆白宮加密貨幣峰會。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250304-0304_00180_029/美納5加密幣入戰略儲備
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc