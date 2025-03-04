美納5加密幣入戰略儲備

美國總統特朗普周日公布，將把比特幣、以太幣、瑞波幣、Solana幣、Cardano幣納入政府加密貨幣戰略儲備。特朗普在去年總統選舉獲加密貨幣行業支持，瑞波幣發行商亦在國會選舉中支持共和黨。特朗普家族早前推出專屬迷因幣，而特朗普將於周五主持首屆白宮加密貨幣峰會。（綜合報道）