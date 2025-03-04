兩岸國際

華裔評論家棄選日參議員

歸化日籍的華裔評論家石平周日表示，已決定放棄接受日本維新會推薦參選今夏的參議院選舉，原計劃周三在記者會上正式宣布，但消息已在網上廣傳，故決定提前公布。他透露，因網上充斥對他的中傷誹謗，令家人陷入驚恐。（綜合報道）
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