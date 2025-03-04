中韓外長會料東京舉行 談反華風波

【本報綜合報道】中日韓外交部門正就本月22日在東京舉行外長會的方案最終協調，將是三國外長繼前年11月在釜山開會後再次會晤，三方或討論年內在日本舉行三國領導人會議相關事宜等，預計中韓外長將在會議期間舉行雙邊會談。

在南韓總統彈劾政局導致首腦外交無法正常啟動的情況下，中韓關係將成為本月南韓外交的重頭戲。中韓兩國一直就中共中央政治局委員、外交部長王毅訪日後順道訪韓事宜交流，若雙方溝通未果，中韓外長會將在東京舉行。因應中韓分別擔任亞太經合組織今明兩年輪值主席國，預計王毅與南韓外長趙兌烈將就此交流。

或商美國貿易戰 最近一次中韓外長會談於去年9月在紐約舉行，之後美國總統特朗普再度上台、北韓派兵援助俄羅斯、南韓部分勢力在彈劾政局下煽動反華情緒等事件接連發生，中韓雙方對特朗普政府對華施壓的立場受到關注。外界預料，中韓外長或談及美國發起的貿易戰，並對近期南韓反華情緒抬頭表示憂慮，並一致同意不能讓這種情緒影響兩國關係健康穩定發展。

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