以謀延首階段協議 盼續釋人質駐軍加薩

又阻運人道物資 哈馬斯斥勒索 以色列周日宣布採納美國建議，計劃通過延長第一階段停火協議換取其餘人質獲釋，以避免軍隊撤出加薩，同時以哈馬斯違反協議為由阻止人道物資進入加薩。美國支持以方決定，哈馬斯則指摘以色列勒索，要求調解方埃及和卡塔爾斡旋。

通過延長第一階段停火協議，以方將避免按照第二階段協議框架撤出加薩重要走廊。阿拉伯國家官員透露，以色列總理內塔尼亞胡所謂採納美國總統中東問題特使威特科夫的建議，實際上更可能是以色列自己的計劃。美國國家安全委員會發言人休斯未正面回應相關質疑，僅指摘哈馬斯已無意談判停火，美國將支持以方下一步行動的決定。

以襲加薩 4巴人死 哈馬斯譴責以色列勒索和公然違反協議，呼籲調解方施壓，迫使以色列全面履行協議規定的義務。哈馬斯高級官員馬爾達維強調，只會在第二階段協議下釋放剩餘人質。對於以方阻止人道物資進入加薩，哈馬斯高級官員祖赫里稱此舉影響停火談判，哈馬斯不會向壓力屈服。

人質家屬周日在特拉維夫召開記者會，呼籲以色列政府立即開始第二階段停火協議，否則加薩將重新爆發戰鬥。加薩衞生部同日稱，以軍襲擊加薩北部和南部造成4名巴勒斯坦人死亡。以軍則指在加薩北部發現放置炸彈的疑犯，發動空襲是為消除威脅。

另外，內塔尼亞胡周日發布英語影片聲明，感謝美國總統特朗普批准向以色列提供由美國前總統拜登扣留的彈藥，形容特朗普是以色列在白宮有過的最偉大朋友，他通過向以色列發送所有被擱置的軍需品證明這一點，給予以色列所需要的工具來完成對抗伊朗恐怖軸心任務。本報綜合報道