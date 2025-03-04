魯比奧：只有特朗普能使普京談判

【本報綜合報道】美國國務卿魯比奧周日受訪談及結束俄烏戰事，指只有俄羅斯總統普京參與談判，烏克蘭才有和平，而目前只有美國總統特朗普有機會將普京帶到談判桌。

美俄代表或再聚首 魯比奧強調，安全保障完全取決於和平，又表示自上月28日美烏領袖在白宮不歡而散後，未曾與烏克蘭總統澤連斯基及烏克蘭外長瑟比加通話，但稱如果他們準備好製造和平，美方已準備好重新接觸他們。美俄代表上月兩度開會，商討重開兩國大使館等問題。土耳其高級外交消息人士透露，美俄可能再次在土耳其舉行代表團會談。

美俄先後在沙特阿拉伯利雅得舉行高習會談，然後再在土耳其伊斯坦布爾舉行專家級別會談。對於美俄是否可能在土耳其再次會談時，消息人士稱一切皆有可能，但談論會談具體日期和地點言之尚早。對於美俄已舉行的談判，消息人士稱當然希望談判密集進行並帶來正面影響全球安全的具體成果。

另有消息人士透露，俄羅斯聯邦委員會主席馬特維延科早前訪問土耳其時，土耳其總統埃爾多安表示期待普京來訪，但具體日期未定。