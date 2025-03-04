美高官暗示澤連斯基須下台 和平協議才有望

指俄烏皆需讓步

沃爾茨周日受訪指，俄羅斯及烏克蘭分別需要在安全保障及領土問題讓步，期望俄烏最終達成協議，結束戰事。他表示︰「我們需要一個可以跟我們打交道、最終與俄方打交道結束這場戰爭的烏克蘭領導人。如果情況變成澤連斯基顯得在個人動機上或政治動機上，與結束他國家的戰爭背道而馳，那我想我們就有真正的問題要處理。」