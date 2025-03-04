美高官暗示澤連斯基須下台 和平協議才有望
【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周日出席歐盟領袖峰會時表示，相信仍然可以挽回與美國總統特朗普的關係。然而，美國國家安全顧問沃爾茨暗示，澤連斯基可能需要下台，俄烏才有機會達成和平協議。
指俄烏皆需讓步
沃爾茨周日受訪指，俄羅斯及烏克蘭分別需要在安全保障及領土問題讓步，期望俄烏最終達成協議，結束戰事。他表示︰「我們需要一個可以跟我們打交道、最終與俄方打交道結束這場戰爭的烏克蘭領導人。如果情況變成澤連斯基顯得在個人動機上或政治動機上，與結束他國家的戰爭背道而馳，那我想我們就有真正的問題要處理。」
澤連斯基指，不認為美國會停止對烏克蘭的援助，指美國作為文明社會的領袖，不會希望變相協助俄羅斯總統普京。他又指，仍然準備好與美國簽署礦產協議。美國副總統萬斯上周五在白宮與澤連斯基激烈爭吵，萬斯翌日與家人前往佛蒙特州小鎮韋茨菲爾德的滑雪勝地糖樹山（Sugarbush）度假，沿途遭遇數百名民眾抗議。
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