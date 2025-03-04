歐洲峰會討論烏俄 法倡一個月局部停火

另擬部署維和部隊 克宮斥尋求延長衝突 歐盟與歐洲10多個國家，以及烏克蘭與加拿大領導人周日在英國倫敦出席峰會，討論烏克蘭危機和歐洲防務問題並達成4點共識，包括繼續向烏克蘭提供軍事援助、組建聯盟致力捍衞烏克蘭和平協議並保證和平。法國總統馬克龍提議，俄烏局部停火一個月但不包括地面戰鬥，而歐洲將在停火第二階段派維和部隊到烏克蘭。

組聯盟保證烏克蘭和平 英國首相施紀賢表示，各方一致同意繼續向烏克蘭提供軍事援助，並對俄羅斯施加經濟壓力；實現持久和平必須確保烏克蘭的主權和安全，烏克蘭必須參與其中；達成和平協議後，繼續加強烏克蘭防禦能力，以阻止任何未來可能的安全威脅；建立一個致力捍衞烏克蘭和平協議並保證和平的聯盟。

施紀賢同時宣布，英國將允許烏克蘭使用16億英鎊（約157億港元）出口融資購買約5,000枚防空導彈，導彈將在英國製造。英國準備與其他國家一道，通過提供地面部隊和空中力量來支持和平協議。與會各國同意英國、法國和其他國家與烏克蘭合作制訂停戰計劃，並將與美國討論和推進計劃。

峰會後澤連斯基晤英王 施紀賢呼籲歐洲必須承擔重任，但為了實現和平並取得成功，必須得到美國大力支持。各方同意美國總統特朗普關於迫切需要實現持久和平的看法，各國領導人將很快再次會面，繼續朝着實現烏克蘭和平計劃而努力。對於烏克蘭總統澤連斯基與特朗普鬧翻一事，施紀賢強調沒有人會希望發生，否認美國不可靠的說法。澤連斯基出席峰會後前往桑德靈厄姆宮，與英王查理斯三世會面。

法倡歐各國增國防開支 馬克龍稱，法國和英國倡議俄烏局部停火，將涵蓋空中、海上和能源基礎設施。惟他承認，考慮到前線作戰規模，很難核實停火計劃是否會遵守。歐洲不會在未來數周就向烏克蘭派遣維和部隊，關鍵是如何利用停火期談判促成和平協議，簽署和約後就可部署部隊。馬克龍還建議，歐洲國家應把國防開支提高到國內生產總值（GDP）3%至3.5%，以應對美國近期在優先事項上的轉變及俄羅斯軍事化。

俄羅斯外長拉夫羅夫指摘歐洲尋求延長衝突，歐洲過去500年一直是世界上所有悲劇的熔爐，包括對外殖民、十字軍東征、克里米亞戰爭、拿破崙戰爭、一戰及希特拉崛起等。雖然美俄在很多問題上永遠不會一致，但雙方同意在利益一致時採取務實態度。

中國外交部發言人林劍昨回應中方是否會向烏克蘭派遣維和人員提問，指中國不是烏克蘭危機製造者及當事方，支持一切有利於和平解決危機的努力，期待各當事方找到照顧彼此關切、持續持久的解決方案。本報綜合報道