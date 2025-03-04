山東10市積雪多 被迫停課列車受阻

湖南驟冷 冰雹大如雞蛋 山東周日出現寒潮和大範圍雨雪天氣，濱州陽信最大積雪深度13厘米，為全省之最。為保障師生安全，濟南、淄博、濱州多地昨日停課。另一邊廂，湖南湘西土家族苗族自治州保靖、鳳凰、永順、瀘溪等縣出現雞蛋般大小冰雹，最大直徑在5至6厘米。

截至周日下午2時，山東全省共有10市、49縣（區市）出現降雪，平均降雪量2.5毫米。濟南市區降雪量最大，達到17.9毫米，其次是濱州鄒平（11.5毫米）及濱州市區（10.7毫米）。受暴雪影響，京滬高鐵、濟青高鐵、膠濟客專等線路部分區段列車出現不同程度延誤，鐵路部門啟動應急預案，調整列車運行，停運部分列車或改以大明湖站為終點，確保旅客安全。

廣東強對流天氣 粵北暴雨 寒潮帶來極為明顯降溫，山東局地降溫達18℃以上。專家解釋，劇烈降溫主要是緣於前期大回暖積累和冷空氣迅速南下疊加導致的氣溫起伏，屬於典型的春季冷暖波動並不異常。湖南北部岳陽周日最高氣溫28℃，晚上7時突然下冰雹，持續一個多小時，冰雹大小如湯圓。岳陽昨天沒有再下冰雹，但降溫比較明顯。

湖南多地出現斷崖式降溫，岳陽、益陽東部、長沙西部等地降溫14至18℃，常德南部、婁底東部、衡陽、永州北部等地降溫10至12℃。廣東已發布強對流天氣預警，中北部市縣平均氣溫下降7至10℃，南部市縣下降5至7℃，部分地區有強對流天氣。其中，粵北和珠三角市縣有中到大雨局部暴雨，伴有雷電、局地小冰雹和8級左右陣風。清遠昨早出現雷雨，並發布首個冰雹橙色預警，省內多地冰雹預警信號也開始生效。

按照國家防災減災救災委員會副主任、應急管理部部長王祥喜安排部署，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部組織會商，研判近期寒潮和大範圍雨雪、大風降溫天氣形勢，研究部署並提醒督促山西、河南、陝西、寧夏等重點省份做好寒潮天氣防範應對工作。本報綜合報道