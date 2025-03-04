婚禮播裸女照 2公司須賠款道歉

【本報綜合報道】上海前年一場婚禮大屏幕上播出一張半裸女子躺在酒店床上的照片，事後一對新人要求婚禮服務公司交代，對方卻卸責給外判公司。該對新人其後將涉事兩間公司告上法庭，最終裁定婚禮服務公司和外判公司均要為事件負責，除作出金錢賠償，並向該對新人道歉。

婚禮公司圖卸責外判 事發於2023年，女事主林女士稱，上述不雅照片播出後現場一片嘩然。她指出，在場600多名賓客，大約三分二是男家的生意夥伴，此前從沒見過她，想當然將該裸照與她聯想起來，因此令她感到委屈和憤怒。20多秒後，工作人員才關掉大屏幕。事後，林女士和丈夫找婚禮服務公司理論，對方卻稱當晚司儀、音響等工作是外判，叫林女士找該外判公司。婚禮服務公司又強調，他們負責的婚禮流程很完美。

上海黃浦法院審理案件發現，根據兩家被告的合約規定，大屏幕播片應是婚禮服務公司的責任。而婚禮服務公司只派一名工作人員到場，播片時該工作人員還在外場工作，導致兩間公司銜接失誤。因此，法院裁定兩被告公司應在判決生效之日起10日內各自以書面形式向原告的一對新人道歉，同時支付精神損害撫慰金1.2萬元（人民幣‧下同，約1.3萬港元）、律師費8,000元（約8,600港元）。