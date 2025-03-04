中泰緬部長商遏電騙 近期遣返逾620華籍疑犯

泰國外長瑪里上周五在曼谷主持召開泰國、緬甸、中國三方部長級會議，協調打擊電訊詐騙。會議一致同意，在各方準備就緒後，將盡快恢復中國籍人員的遣返工作。近期中緬泰有關部門開展了一系列聯合打擊跨國電騙犯罪行動，成功遣返緬甸妙瓦底地區中國籍涉詐犯罪嫌疑人620多名。

出席會議的中方代表團由公安部部長助理劉忠義率領，緬方代表團由內政部副部長昂佐佐率領，泰方代表團則由國家安全委員會辦公室、國家警察總署、國防部、內政部和財政部等相關機構代表組成。會議指出，當前跨國電訊網絡詐騙犯罪形勢嚴峻，極大危害區域經濟發展和社會穩定，嚴重侵害各國公民合法權益。

會議重申三國將緊密合作，堅決打擊呼叫中心詐騙組織，切實保障地區人民的生命財產安全。各方同意相關機構將依託中泰緬協調機制，進一步加強執法合作和訊息交流，以系統化和高效的方式打擊並逮捕犯罪分子。此外，三國還將與其他鄰國密切合作，共同消除跨國犯罪集團在地區的活動。

會議還確定將緬甸境內的中國籍人員自願遣返回國的程序，通過泰國有序安置，並提前協調回國日期，以確保流程系統化、規範化。未來各方將共同制訂行動框架，以避免影響邊境地區民眾的正常生活。泰方表示，願在人道主義原則基礎上，與中方和緬方合作，並重申在泰國境內開展的任何行動都必須符合泰國法律法規，並基於相互尊重原則。

泰推動國際合作打擊 此外，泰國政府認識到，要有效打擊跨境犯罪組織，特別是電訊詐騙問題，必須依靠國際合作。因此，泰方已多次在高級別會談中向中方和緬方提出相關議題，並推動在地區會議中討論。瑪里透露，本月有約7,000名電騙園區受害者等待遣返。本報綜合報道