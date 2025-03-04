全國政協會議今開幕 為期6天

【本報綜合報道】全國政協十四屆三次會議新聞發布會昨下午於北京人民大會堂舉行，大會新聞發言人劉結一表示，全國政協十四屆三次會議於今日下午3時開幕，下周一上午閉幕，會期6天。

劉結一介紹今屆大會主要議程，包括聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告；列席十四屆全國人大三次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告；審議通過全國政協十四屆三次會議政治決議、關於常委會工作報告的決議、關於全國政協十四屆二次會議以來提案工作情況報告的決議、關於全國政協十四屆三次會議提案審查情況的報告。大會期間將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言；在委員駐地分別舉行多次界別小組會議，部分界別還舉行界別協商會議，開幕會、閉幕會邀請外國駐華使節旁聽。

談到經濟議題，劉結一指當前內外部環境發生深刻複雜變化，中國經濟運行面臨一些困難和挑戰，消費需求仍然不足，一些領域風險隱患仍待化解。但他指，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒變，一年來全國政協圍繞一系列重要經濟議題積極建言獻策，助力經濟回升向好。他又指，中國將深化外商投資和對外投資管理體制改革，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放。

內地往港澳人次同比增長 有關港澳融入國家發展大局、推進粵港澳大灣區建設方面，劉結一指出，隨着深中通道、黃茅海跨海通道建成通車，大灣區城市群「硬聯通」進一步完善。一系列便民利企措施相繼落地，人員、貨物、資金、數據等要素流動更高效便捷，大灣區跨境直通救護車已「點對點」運送病人。去年內地旅客前往香港達3,400萬人次，前往澳門近2,450萬人次，分別同比增長約27%和29%。