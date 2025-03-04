謝鋒促美恪守一中相向而行 以台制華終引火燒身

指保護主義衝擊經貿合作 關稅戰屬不正確 中國駐美國大使謝鋒上周五應邀以視像方式，在杜克——北卡中國領導力峰會致詞。謝鋒表示，當務之急是美方切實恪守一個中國原則，按照中美3個聯合公報妥善處理台灣問題，堅決反對「台獨」，停止升級美台實質關係，停止助台拓展國際空間，「以台制華」終將引火燒身。

謝鋒指，中美兩個大國長期和平共存，既是責任也是必須。希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首通話達成的重要共識，本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通、管控分歧、拓展合作，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

謝鋒又指，去年中美貿易額超過6,800億美元（約5.3萬億港元）。中美之間的廣泛共同利益和廣闊合作空間明明白白，「脫鈎斷鏈」傷筋動骨，貿易戰關稅戰損人更傷己。中國早在2019年就在全球率先正式列管芬太尼類物質，近年來中美禁毒合作取得的進展有目共睹，以芬太尼為藉口揮舞「關稅大棒」只會適得其反。

斥美以芬太尼作藉口徵稅 謝鋒稱，半個多世紀以來，中美經濟深度交融，人員往來絡繹不絕，兩國你中有我、我中有你。中美經貿合作的「壓艙石」正遭到保護主義的衝擊，人文交流的「緩衝閥」遭到「寒蟬效應」干擾，中美關係行穩致遠面臨嚴峻挑戰。故更需要立足共同利益，架合作之橋；擔當共同責任，架和平之橋；聯通共同願景，架友誼之橋。

籲承擔大國責任維護和平 謝鋒續稱，面對全球性挑戰層出不窮，熱點問題此起彼伏，中美作為聯合國安理會常任理事國應該承擔大國責任、履行大國義務，維護和平、推動發展、倡導合作，向霸道霸凌、單邊主義、保護主義說不。

是次的峰會由杜克大學和北卡羅萊納大學教堂山分校學生組織聯合舉辦，喬治•布殊美中關係基金會總裁方大為、達勒姆市市長威廉姆斯、美國腹地中國協會執行主任范敏等兩國教育、工商、戰略界等150多人參加。本報綜合報道