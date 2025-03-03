華實驗室觀測 準單能離子首曝光

【本報綜合報道】內媒前日報道，位於中國安徽省的中國科學技術大學胡廣月教授和陸全明教授合作的科研團隊近日利用上海神光Ⅱ高功率激光裝置，首次觀測到磁化無碰撞衝擊波中，費米加速循環的單次反射加速過程產生的準單能離子。研究成果已發表於國際學術期刊《科學進展》。

無碰撞衝擊波加速產生 團隊利用神光Ⅱ激光燒蝕靶物質產生的高速等離子體流，在磁化背景等離子體中，驅動產生了秒速400公里、磁聲馬赫數6的超臨界磁化無碰撞衝擊波，測量到兩至4倍於衝擊波速度的準單能離子。今次是首次在實驗室內觀測到磁化無碰撞衝擊波中，費米加速循環對離子的單次反射加速現象，與衞星在地球弓形波中探測到的現象一致。

無碰撞衝擊波是宇宙中最強大的粒子加速器，由於空間探測不足，學界對其形成和演化，以及高能宇宙射線的加速過程仍缺乏全面理解；對高能宇宙射線費米加速循環的單次反射加速過程欠缺實驗觀測，對哪種預加速機制佔主導的問題仍有較大爭議。