接求助無懼「大海撈針」 8噸垃圾中尋獲利是

【本報綜合報道】內媒前日報道，中國浙江省杭州市濱江區有市民近日將裝有約一萬多元人民幣（約1.1萬港元）現金的利是，誤當垃圾丟棄，幸得負責小區垃圾清運的中轉站8名員工協助，從約8噸垃圾中成功翻找出遭丟失的利是。

8中轉站員工分3組搜索 事發在上月13日，蕭女士女兒將壓歲錢利是裝在食品袋，家人不慎當垃圾扔至居住小區垃圾桶，至下午5時多才發現此事，其時垃圾桶已被清運車清空。見女兒傷心，蕭女士遂通過小區物業聯繫負責小區垃圾清運的環衞站，及時煞停清運車前往垃圾焚燒廠，改道至中轉站傾倒出車上垃圾。

翌日早上，蕭女士在中轉站看到車上共約200多桶垃圾，心中一涼嘆道「大海撈針」，現場工作人員卻充滿信心稱「你放心，只要在車上就肯定能幫你找到」。中轉站班長孫兆年等8名師傅分3組地氈式搜索，終在一個多小時後找回完整無缺的利是。蕭女士大為感動，想把利是錢分給師傅但被婉拒，遂在同月24日送上錦旗、食品、飲品等致謝。