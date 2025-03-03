特色唱片店撐巾幗 專售女藝術家音樂

作品美妙值得驕傲 冀打破男性主導 澳洲傳媒前日報道，塔斯馬尼亞霍巴特市一名女子與家人一同開設唱片店，店內售賣眾多女性藝術家出品的唱片和作品，旨在於仍以男性主導的音樂產業上，為女藝術家提供助力，讓人們能欣賞和聆聽更多由女性創作的音樂。

該間唱片店售賣女音樂家製作的新唱片、二手唱片、磁帶和相關商品。開設唱片店的卡特（Lauren Carter）表示，她與家人都喜歡聽黑膠唱片，認為這比起在串流平台上聽到的音樂更為純粹，能以數碼格式無法做到的方式積極參與並沉浸於音樂的美妙當中。

難尋獲黑膠碟激發念頭 卡特指未開設唱片店前，她曾到當地的唱片店仔細篩選唱片，卻始終無法尋獲其最喜歡的藝術家發行的黑膠唱片，感到沮喪之餘也與丈夫商量，最終決定設立一間專門珍藏和播放女歌手和藝術家作品的唱片店。

卡特父親布蘭奇菲爾德（Jon Blanchfield）是當地一名音樂藝術家，因此她自幼便注意到男性在音樂界的主導地位。她表示，即便情況到1980年代有所改善，但該行業中性別不平衡現象仍普遍存在，部分國家甚至根本不允許女性聲音被聽到，是直到過去約半個世紀，女性才開始擁有平台，講述自己的故事。本報綜合報道