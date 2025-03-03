岩手縣山火焚1800公頃 日本33年來最勁

毀84幢建築奪1命 動員1697消防救兵 日本岩手縣大船渡市山火持續5天，火場面積昨日擴大至約1,800公頃，恐超越1992年在日本北海道發生的大規模山火。山火燒毀84幢建築物，目前發現一具死者遺體。消防廳要求北海道、橫濱市出動緊急消防援助隊協助救火。

近4600人收疏散指示 共計14個都道縣接到馳援要求，派出453支消防隊共1,697人赴大船渡市。自衞隊投入灑水能力強的大型直升機6架，共計18架直升機從空中滅火，成功阻止火勢向大船渡灣民居區域蔓延。然而，山火範圍仍在擴大，焚毀土地面積較前日增加400公頃。大船渡市對1,896戶、共計4,596人發出疏散指示。截至昨日上午7點，約1,222人寄身於臨時安置點。

受火災影響，三陸鐵道擴大電車停駛區間，盛站與三陸站區間的雙向列車早前已停駛，由於鐵路沿線停止供電，停駛區間昨日向北延伸至釜石站。三陸鐵道在避難指示解除前，改用接駁車載客，不過接駁車不會停在避難指示區，並計劃在避難指示解除後，確認設備安全無虞再重啟列車服務。

日本森林綜合研究所研究主任玉井幸治分析指，森林落葉加上天氣乾燥導致山火。他表示，今年的大船渡市跟往年相比沒有下雪和缺乏降雨。大船渡市本月降水量僅2.5毫米，只是往年同期6%。氣象廳從上月18日起，連續對大船渡市發布乾燥注意警報。

設置在首相官邸的情報聯絡室升級為官邸對策室，首相石破茂召開閣僚會議，指示應對工作。紀錄顯示，此前最大規模的火災1992年在北海道釧路市發生，火場面積為1,030公頃。本報綜合報道