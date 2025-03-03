美展國安調查進口木材 或埋徵新關稅伏線

特朗普指示商務部長盧特尼克根據1962年《貿易擴張法》第232條，對美國進口木材展開國家安全調查。白宮官員指，日益依賴進口木材可能給美國帶來國家安全風險，部分原因是美國軍方在建築活動中需消耗大量木材，而且國內供應充足的大宗商品卻不斷依賴進口，會對美國經濟構成威脅。調查範圍包括由木材製成的衍生產品，包括櫥櫃等家具，商務部會加快調查進度，但沒有交代具體時間表。特朗普還下令採取新措施，通過簡化公共土地木材採伐許可流程，以及改善森林和河道中倒伏樹木的清理工作，增加國內木材供應。

白宮貿易顧問納瓦羅表示，調查目的是阻止加拿大、德國和巴西等大型木材出口國，以犧牲美國經濟繁榮和國家安全為代價，把木材傾銷到美國市場，特朗普的上述舉措是為了終結這種行為。調查產生的任何新稅，都會在加拿大軟木木材現有的14.5%反傾銷和反補貼綜合關稅上疊加，也會疊加在計劃對加拿大和墨西哥商品徵收的25%一般關稅之上。