美增派駐3000士兵 強化封鎖美墨邊境

旅級戰鬥隊偵測監控 支援航空營協助運送 美國國防部上周六宣布，向南部接壤墨西哥邊境增派約3,000名士兵，履行總統特朗普加強軍事支援確保美墨邊境安全的指令。目前有近9,200名美軍支援南部邊境，其中4,200人根據聯邦政府命令派遣，其餘5,000人是若干州份的國民警衞軍。

美南邊境軍力超過萬人 國防部首席發言人帕內爾表示，國防部長海格塞斯按照特朗普指示，下令派出一個史崔克旅級戰鬥隊及一個通用支援航空營，加強和擴大當前的邊境安全行動，首要任務是封鎖邊境和保護美國領土完整。部隊將於未來數周抵達，國防部會致力與國土安全部合作，確保南部邊境安全，維護美國主權、領土完整和安全。

北方司令部證實，第4步兵師下轄第2史崔克旅級戰鬥隊2,400名士兵，將從科羅拉多州卡森堡開拔往南部邊境，支援國土安全部，執行偵測監控、行政支援、運輸支援、倉儲和後勤支援、車輛維護和工程保障等任務，但不參與攔截或驅逐行動。第2史崔克旅級戰鬥隊將利用鐵路及公路運送人員及裝備，並攜帶史崔克裝甲車部署，以便繼續利用裝備訓練。

其餘支援部隊由500人組成，分別來自第3戰鬥航空旅下轄通用支援航空營（駐喬治亞州斯圖爾特堡）、第19公共事務特遣隊（駐堪薩斯州賴利堡）。通用支援航空營配備UH60直升機、CH47重型運輸直升機，協助運送人員、設備和物資，並提供空中醫療後送能力。

或鋪路對墨作軍事打擊 海格塞斯於1月31日曾與墨西哥國防部長特雷霍、海軍部長安赫萊斯通電話，他警告如果墨方無法滿足嚴格管控美墨邊境、阻止非法移民和芬太尼湧入美國的要求，美方不排除採取單方面軍事行動。多名墨西哥高級軍官感到震驚和憤怒，認為海格塞斯是暗示美軍將進入墨西哥境內行動。海格塞斯近日聲言，不排除有任何針對墨西哥的選項，包括軍事打擊。本報綜合報道

旅級戰鬥隊將派遣2,400名士兵前往南部邊境支援。 美國國防部長 海格塞斯 支援航空營配備直升機協助運送人員、設備和物資。 美方早前的警告被認為是暗示美軍將進入墨西哥境內行動。