美烏元首鬧翻惹疑慮 綠營稱與台情勢不同
【本報綜合報道】美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在白宮爆發罵戰，「今日烏克蘭，明日台灣」的憂慮再次升溫。台媒昨日引述消息人士指，特朗普有自己行事風格，台方會透過既有管道持續跟美方保持密切互動。
消息人士稱，台灣與烏克蘭局勢、戰略地位都不同，「今日烏克蘭，明日台灣」就是北京對台的「失敗論」認知操作，目的是分化台美關係，正中北京下懷。台灣不論地緣位置或經濟總體實力，都具有重要的戰略角色。熟悉台美關係的綠營人士表示，台灣與烏克蘭面臨的地緣與安全環境不同，台灣不能跟烏克蘭情勢類比，且台美在地緣政治、戰略與民主價值上，意見長期一致，但必須注意特朗普的個人風格確實與傳統共和黨政治人物不同，特朗普更重視「對等關係」。
表示台方持續與美溝通
綠營人士續指，台美在行政、立法部門都有長期的溝通管道，議會尤其是台美外交的重中之重，對於特朗普政府上台後的領導階層，台方也在努力建立管道，持續與美方溝通。
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