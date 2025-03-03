美烏元首鬧翻惹疑慮 綠營稱與台情勢不同

消息人士稱，台灣與烏克蘭局勢、戰略地位都不同，「今日烏克蘭，明日台灣」就是北京對台的「失敗論」認知操作，目的是分化台美關係，正中北京下懷。台灣不論地緣位置或經濟總體實力，都具有重要的戰略角色。熟悉台美關係的綠營人士表示，台灣與烏克蘭面臨的地緣與安全環境不同，台灣不能跟烏克蘭情勢類比，且台美在地緣政治、戰略與民主價值上，意見長期一致，但必須注意特朗普的個人風格確實與傳統共和黨政治人物不同，特朗普更重視「對等關係」。