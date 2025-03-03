馬克龍稱俄釀安全威脅 法護歐盟擬擴核震懾

白宮罵戰後 分與美烏總統通話促冷靜 美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基公開鬧翻後，法國總統馬克龍上周六透露已分別與二人通電話，促進他們保持冷靜。馬克龍還提到已準備好開始討論歐洲核威懾問題，並暗示鑑於俄羅斯構成的安全威脅，法國可以幫助保護其他歐盟國家。

馬克龍指出，他已與特朗普和澤連斯基交談，事關重大，兩人都應該保持冷靜和尊重。美國在烏克蘭袖手旁觀不符合美國利益，因為迫使烏方在沒有安全保障的情況下簽署停火協議，意味美國同時喪失威懾俄羅斯、中國和其他國家的能力。馬克龍不排除與俄羅斯總統普京對話的可能，但只會在合適時候。

不同意烏潰敗下達致和平 同時，馬克龍警告如果普京在烏克蘭問題上不受到阻止，肯定會把注意力轉向摩爾多瓦，甚至是羅馬尼亞。他又指，如果美國與俄羅斯繞過歐洲達成協議，就會給歐盟內部製造裂痕，他明言：「我們支持和平，但是不同意在烏克蘭人潰敗或者放棄的情況下投降。」

法國核威懾力量獨立於北約之外，而英國核威懾力量是北約防禦戰略關鍵部分。馬克龍指如果歐洲希望在國防和核威懾問題上走向更大的自主權，歐洲領導人應該展開討論。他稱法國有核保護傘，其他歐洲國家沒有，不能再依賴美國核威懾，法國需與沒有核保護傘的國家開展戰略對話。

法前總統稱特朗普非盟友 歐洲國家領導人昨日在英國倫敦開會，討論烏克蘭和平計劃，周四將舉行歐盟特別峰會討論防務與烏克蘭問題。

法國前總統奧朗德分析指，隨着美歐關係在經濟貿易或意識形態上深層斷裂，特朗普已不再是盟友，且他的真正目標是歐洲，而非他所宣稱的中國。奧朗德認為，特朗普企圖打開地緣政治新頁，且只有美國、俄羅斯和中國，歐洲則拋到一邊。面對美國對北約盟友與俄羅斯威脅的冷漠態度，法國、英國、德國須建構歐洲安全網。本報綜合報道