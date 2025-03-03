開發商拒繳公攤費 屋苑恐停水電

承諾本月初補交8.5萬元

市民江雯（化名）所住屋苑是建在山上的別墅區，由江西中農房投資置業有限公司開發。開發商的售樓部、樣辦房電錶和保障居民日常生活的公共設施電表相連，用電計入小區公攤電費中。由於江西中農拒絕繳納公攤電費，屋苑業主上月接到供電所工作人員的通知，聲稱一旦欠費系統會自動斷電，加上屋苑在山上，用水均需二次供水，一旦斷電水泵無法泵水。